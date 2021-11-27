В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель “Грэмми” Стивен Сондхайм
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Адвокат подчеркнул, что пока что не знает причин смерти Сондхайма, но заявил, что она наступила внезапно. По словам Паппаса, композитор не был болен. Контекст:
Сондхайм родился в 1930 году в США. Он является восьмикратным обладателем театральной премии “Тони” и семикратным лауреатом “Грэмми” Grammy.
В 1991 году Сондхайм получил “Оскар” в номинации “Лучшая песня к фильму” за композицию Sooner or Later из фильма “Дик Трейси” в исполнении Мадонны.
В 2015 году на тот момент президент США Барак Обама вручил ему президентскую медаль свободы.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет