В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель “Грэмми” Стивен Сондхайм

Адвокат подчеркнул, что пока что не знает причин смерти Сондхайма, но заявил, что она наступила внезапно. По словам Паппаса, композитор не был болен. Контекст:

Сондхайм родился в 1930 году в США. Он является восьмикратным обладателем театральной премии “Тони” и семикратным лауреатом “Грэмми” Grammy.

В 1991 году Сондхайм получил “Оскар” в номинации “Лучшая песня к фильму” за композицию Sooner or Later из фильма “Дик Трейси” в исполнении Мадонны.

В 2015 году на тот момент президент США Барак Обама вручил ему президентскую медаль свободы.

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