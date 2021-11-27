 

В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель “Грэмми” Стивен Сондхайм

27.11.2021, 13:34, Новости дня
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Адвокат подчеркнул, что пока что не знает причин смерти Сондхайма, но заявил, что она наступила внезапно. По словам Паппаса, композитор не был болен. Контекст:

Сондхайм родился в 1930 году в США. Он является восьмикратным обладателем театральной премии “Тони” и семикратным лауреатом “Грэмми” Grammy. 

В 1991 году Сондхайм получил “Оскар” в номинации “Лучшая песня к фильму” за композицию Sooner or Later из фильма “Дик Трейси” в исполнении Мадонны.

В 2015 году на тот момент президент США Барак Обама вручил ему президентскую медаль свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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