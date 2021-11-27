 

В РФ утвердили правила определения «границ бедности»

27.11.2021, 13:24, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПравительство установило порядок определения «границ бедности» и показателя «уровень бедности» в России.

Базовые «границы бедности» в целом по РФ (ее субъектам) устанавливаются на уровне величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по стране (ее субъектам), установленным за IV квартал 2020 года, следует из постановления правительства.

Значения «границ бедности» на душу населения «определяются путем умножения значений базовых «границ бедности» на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 года, полученный цепным методом, в целом по РФ и по субъектам».

«Базовые границы бедности» определяются как «исходные значения границ бедности, устанавливаемые для дальнейшего ежегодного расчета границ бедности»; «границы бедности» – как показатель, с которым сравниваются доходы домохозяйства для расчета показателя «уровень бедности».

Показатель «уровня бедности» будет рассчитываться как доля численности населения с доходами ниже границ бедности по РФ (субъектам России) в процентах к общей численности населения страны (субъекта).

Ранее сообщалось, что Минтруд собирается внести на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии проект постановления правительства, предусматривающий дополнительный инструмент для оценки бедности в стране.

Напомним, Госдума приняла закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». В результате величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения в следующем году вырастет до 12 тыс. 654 рублей, для трудоспособного населения – до 13 тыс. 793 рублей, пенсионеров – до 10 тыс. 882 рублей.



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