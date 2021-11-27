Мнение: Омикрон

Экстренная сессия ВОЗ по новому (южноафриканскому) штамму вируса пришла к следующим выводам: штамм охарактеризован как «вызывающий беспокойство» (в переводе — более заразный или ведущий к более тяжелому течению заболевания). Кроме того, некие эксперты ВОЗ признали существующие вакцины малоэффективными против нового штамма, получившего наименование «Омикрон». (Отдельный вопрос — а эффективны ли они вообще, конечно, не поднимался)

Южноафриканский министр здравоохранения уже сделал заявление, которое в переводе с дипломатического звучит «Вы там совсем охренели». С заявлением вполне можно согласиться, так как статистики нет никакой. Есть отдельные случаи, которые сами требуют подтверждения. Самые первые отчеты ожидаются не ранее чем через две недели. Никаких исследований еще нет. Но есть ВОЗ, который уже готов перезапустить всю кампанию, которая очевидно выдохлась.

Задача стоит прежняя — террор, который нельзя ни прекращать, ни ослаблять. Отсюда и наведенная паника, которую сейчас старательно раскручивают.

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