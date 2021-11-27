«У нас два дня не работал хаммам»: норвежские заключенные пожаловались на пытки

Заключенные норвежской колонии строгого режима в Халдене пожаловались на пытки. Сотрудники исправительного учреждения два дня не предоставляли им доступ к хаммаму.

«Хотели попариться, а дверь закрыта, и табличка на ней висит: “Хаммам временно не работает. Приносим свои извинения”. Пошли с руководством разбираться, там сказали, что якобы проводят какие-то технические работы. Но мы же все понимаем — это лишь отговорка, чтобы к тому же поглумиться над нами. Двое суток нас так пытали. Лишь после бунта и взятия дежурных в заложники нам удалось вернуть свои права на беспрепятственный доступ к хаммаму. Впечатление, что мы живем в стране, которая быстрыми темпами стремится к тоталитаризму», — посетовал заключенный Кемаль Арслан во время трансляции на Twitch.

По словам арестантов, это далеко не первый случай, когда норвежские тюремщики прибегают к изощренным пыткам и издевательствам.

«Нам периодически “забывают” продлить подписку на Netflix и Spotify. Доставка в камеру едет больше получаса. А иногда и вовсе на пару часов отключают горячую воду. Невозможно в таких условиях жить. Нам нужна огласка общественности для защиты от произвола», — пожаловался другой заключенный.

Генпрокуратура Норвегии взяла ситуацию под личный контроль. Четверым работникам тюрьмы грозит обвинение в превышении должностных обязанностей. Пострадавшим же пообещали в качестве возмещения морального вреда выплатить денежную компенсацию и досрочно освободить из-под стражи.

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