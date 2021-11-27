 

«У нас два дня не работал хаммам»: норвежские заключенные пожаловались на пытки

27.11.2021, 13:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заключенные норвежской колонии строгого режима в Халдене пожаловались на пытки. Сотрудники исправительного учреждения два дня не предоставляли им доступ к хаммаму.

«Хотели попариться, а дверь закрыта, и табличка на ней висит: “Хаммам временно не работает. Приносим свои извинения”. Пошли с руководством разбираться, там сказали, что якобы проводят какие-то технические работы. Но мы же все понимаем — это лишь отговорка, чтобы к тому же поглумиться над нами. Двое суток нас так пытали. Лишь после бунта и взятия дежурных в заложники нам удалось вернуть свои права на беспрепятственный доступ к хаммаму. Впечатление, что мы живем в стране, которая быстрыми темпами стремится к тоталитаризму», — посетовал заключенный Кемаль Арслан во время трансляции на Twitch.

По словам арестантов, это далеко не первый случай, когда норвежские тюремщики прибегают к изощренным пыткам и издевательствам.

«Нам периодически “забывают” продлить подписку на Netflix и Spotify. Доставка в камеру едет больше получаса. А иногда и вовсе на пару часов отключают горячую воду. Невозможно в таких условиях жить. Нам нужна огласка общественности для защиты от произвола», — пожаловался другой заключенный.

Генпрокуратура Норвегии взяла ситуацию под личный контроль. Четверым работникам тюрьмы грозит обвинение в превышении должностных обязанностей. Пострадавшим же пообещали в качестве возмещения морального вреда выплатить денежную компенсацию и досрочно освободить из-под стражи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Москвичка выпила моющее средство и умерла

17.08 / Эксперт по лжи разоблачила тайны беременной Лизы Арзамасовой

29.07 / Мнение: Как бес мутит замечательных людей

20.05 / «Это будет не ГУЛАГ»

29.09 / Ислам Назаралиев и “НафтаГаз”: за квалифицированные кадры

08.02 / Паразитарные инфекции могут снижать риск тяжелого течения коронавируса?

27.09 / Мнение: И куда французы лезут со своим лягушиным рылом в англосаксонский калашный ряд?!

22.09 / Следователь ФСБ отказался разъяснять Сафронову суть обвинения

02.08 / Мнение: В Сиэтле отменяют полицию

09.08 / Мясо улучшает усвоение витамина D в организме человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика