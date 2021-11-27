Мнение: Кино и реальность

Давеча уже писал https://colonelcassad.livejournal.com/7211088.html, что режиссер фильма "Заложница" по заказу ОАЭ снял опус про подвиги оккупантов из эмиратов в Йемене.

Фабула там нехитрая – патруль попадает в засаду и группа солдат героически сидит в МРАПе и ждет, пока другие эмиратчики героически их спасут, уничтожая наступающих на МРАП хуситов.

И хотя изначально было понятно, что это тупая пропаганда, хуситы не отказали себе в удовольствии выложить нарезку того, что они делают с МРАПами интервентов и теми, кто в них находится.

С учетом того, что в Йемене были уничтожены или захвачены сотни МРАПов, таких видео при желании они могли еще много нарезать.

Плюс занимательное видео https://twitter.com/Aldanimarki/status/1464247349266587649 работы танка хуситов по тачанке хадистов под марш советских танкистов.

После попадания в тачанку из нее в разные стороны разбегаются горящие люди, по которым продолжает работать танк.

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