Мнение: Когда перестанут гибнуть шахтеры?

На Кузбассе начались аресты должностных лиц, которые, по версии СКР, своим бездействием не предотвратили взрыв на шахте «Листвяжная» в городе Белове в Кемеровской области. И нагрянула трагедия, которая привела к гибели 46 шахтеров и пятерых спасателей.

Можно не сомневаться, что собственники шахты уже традиционно выйдут сухими из воды и не отправятся в тюремные камеры…

Вспомнился мой одноклассник Альберт, которого вскоре после окончания школы призвали в армию, а после срочной он уехал на заработки, на Донбасс. Да так там и остался. Погиб в шахте.

Альберт погиб в середине 80-х прошлого века. Вот я и задумался. На календаре 2021 год. Прогресс вроде бы надвигается на все сферы. Неужели нельзя разработать и внедрить роботов, чтобы уголь добывали железяки? Чтобы людям не пришлось спускаться на сотни метров под землю… Чтобы шахтеры перестали гибнуть…. Или это нерешаемая задача? Уголь добывали, добывают и будут добывать шахтеры? И будут продолжать гибнуть?

На снимке: аллея шахтерской славы в Грамотеино. Фотография отсюда.

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