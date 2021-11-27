 

Мнение: Когда перестанут гибнуть шахтеры?

27.11.2021, 13:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Кузбассе начались аресты должностных лиц, которые, по версии СКР, своим бездействием не предотвратили взрыв на шахте «Листвяжная» в городе Белове в Кемеровской области. И нагрянула трагедия, которая привела к гибели 46 шахтеров и пятерых спасателей.

Можно не сомневаться, что собственники шахты уже традиционно выйдут сухими из воды и не отправятся в тюремные камеры…

Вспомнился мой одноклассник Альберт, которого вскоре после окончания школы призвали в армию, а после срочной он уехал на заработки, на Донбасс. Да так там и остался. Погиб в шахте.

Альберт погиб в середине 80-х прошлого века. Вот я и задумался. На календаре 2021 год. Прогресс вроде бы надвигается на все сферы. Неужели нельзя разработать и внедрить роботов, чтобы уголь добывали железяки? Чтобы людям не пришлось спускаться на сотни метров под землю… Чтобы шахтеры перестали гибнуть…. Или это нерешаемая задача? Уголь добывали, добывают и будут добывать шахтеры? И будут продолжать гибнуть?

На снимке: аллея шахтерской славы в Грамотеино. Фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / В Петербурге угнали машину с двумя спящими людьми

23.03 / ФСБ задержала свыше 200 россиян, которые вели в соцсетях пропаганду в интересах Китая

11.12 / Ученые нашли в красной специи ключ к долголетию

14.12 / В Сочи охранник разбил машину клиента за отсутствие маски

09.11 / Роспотребнадзор объяснил необходимость ежедневной домашней уборки

05.01 / Мнение: Когда запретят петарды?

02.06 / Мнение: Возня зиц-председателя

16.08 / Бургомистр Кёльна заявил, что примет с распростёртыми объятиями беженцев из Афганистана

04.09 / США заподозрили около 100 человек, эвакуированных из Афганистана…

03.08 / Медики назвали необычный способ передачи коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика