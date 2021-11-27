“Грудь не подходила под мою стройную фигуру”. 39-летняя Дубцова сделала операцию по уменьшению груди

Ее видеозаписи продублированы на YouTube-канале пользователя Дарьи Есениной.

“Отхожу от наркоза. Самое классное – что имплантов больше нет! Это было мое решение. Грудь была большая и не подходила под мою стройную фигуру. Увеличивала меня визуально. Я совершенно не противница грудных имплантов, просто мне захотелось вернуть естественность”, – заявила артистка.

Она пока что не показала, как выглядит ее грудь после операции.

ВИДЕОВидео: / YouTube

Контекст:

Дубцова стала известной после победы в 2004 году на российском шоу “Фабрика звезд”. В 2018 году была доверенным лицом на тот момент кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

Артистка не замужем. Воспитывает сына Артема (2006). Его отец – первый супруг Дубцовой, российский музыкант Роман Черницын. Они развелись в 2008 году.

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