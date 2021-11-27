В Николаевской области произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

Предварительная причина – взрыв бытового газа на пятом этаже. В результате инцидента разрушены четвертый и пятый этажи.

В результате взрыва пострадали три человека. Их передали медикам, у одного из пострадавших перелом руки и повреждение позвоночника, двое человек в шоковом состоянии.

Всего из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на четвертом этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.

В настоящее время ГСЧС при помощи крана демонтирует разрушенные части дома.

Фото: mk.dsns.gov.ua

—