 

В Николаевской области произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

27.11.2021, 12:40, Новости дня
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Предварительная причина – взрыв бытового газа на пятом этаже. В результате инцидента разрушены четвертый и пятый этажи.

В результате взрыва пострадали три человека. Их передали медикам, у одного из пострадавших перелом руки и повреждение позвоночника, двое человек в шоковом состоянии.

Всего из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на четвертом этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.

В настоящее время ГСЧС при помощи крана демонтирует разрушенные части дома.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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