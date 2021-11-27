 

Ярош: По сей день нахожусь в розыске Интерпола. С 2013-2014 годов не был за границей

27.11.2021, 12:40, Новости дня
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“И приговоры… приговор у меня есть, кажется, в так называемой “ДНР”, потому что там тоже какой-то “судебный процесс” проходил. Фейковый, конечно же, но тем не менее. А по России я даже не отслеживал эти вещи. Да, из СМИ получал какую-то определенную информацию относительно различных уголовных производств. Но меня это, опять же, не очень интересует. Я по сей день нахожусь в розыске в Интерполе. Это факт”, – рассказал Ярош. 

Он находился в розыске Интерпола с 2014 года по запросу России. РФ обвинила его в “публичном подстрекательстве к террористической и экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации”. В начале 2016 года стало известно, что из официального сайта Интерпола удалили данные о розыске Яроша. Сейчас по ссылке, где была его карточка, – ошибка. 

Бацман переспросила: “Вас внесли [в базу розыска] и до сих пор Интерпол не снял?”

“Не снял. Несмотря на то, что украинская сторона – и МВД, и СБУ – неоднократно предоставляли определенные документы, которые опровергают это… Но, наверное, Интерпол – такая интересная организация, в которой россияне имеют гораздо большее влияние, потому что были ответы моим юристам, что доказательства российской стороны перевешивают доказательства украинской стороны. Где-то так. Ну, это, опять же, закономерно: это война. Поэтому они с нами воюют – мы с ними воюем”, – ответил Ярош. 

На вопрос о том, как это влияет на поездки, он рассказал: “Я не был за границей в это время. И времени не очень-то есть. [С 2013–2014 годов] не был. Да и желания большого не было”. 

Ярош отметил, что получал приглашения в США и страны Балтии, но у него “было много более нужных дел”. 

Он говорит, что пока не планирует покидать Украину, а в случае приезда в РФ будет арестован. 

“Буду арестован сразу же. Разумеется, без вариантов. Ну, и с их точки зрения, это же правильно. Они же там называют нас теми, кто ест младенцев и так далее”, – добавил Ярош. 

Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться. Читайте полный текст интервью 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Ярош был народным депутатом Украины VIII созыва, был главой “Правого сектора” в 2013–2015 годах. Принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, которые начались в апреле 2014 года. В январе 2015 года получил осколочное ранение в Донецкой области.

В 2015 году вышел из “Правого сектора”, заявив, что осуждает “псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина”. После выхода из “Правого сектора” основал новое движение – “Державна ініціатива Яроша”, а также добровольческое военное формирование “Украинская добровольческая армия”.

В 2014 году баллотировался в президенты Украины, набрал 0,7% голосов избирателей. В 2014 году был избран народным депутатом в одном из мажоритарных округов в Днепропетровской области.

В ноябре 2021 года стал советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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