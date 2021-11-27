 

Названы сроки выхода препарата от COVID из антител для массового применения

27.11.2021, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрепарат от COVID-19 на основе антител начнут массово применять не раньше конца 2022 года, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

«Да, к сожалению, да. Этот препарат увидит жизнь, по всей видимости, в лучшем случае в конце наступающего года, а не в начале», – приводит РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Также Гинцбург заявил, что правительство Москвы закупает препарат от COVID-19 на основе антител для лечения беременных женщин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее Гинцбург навал «Спутник V» самым эффективным против нового штамма COVID-19.

Напомним, российские ученые рассказали о создании лекарства от COVID на основе антител.

До этого в пресс-службе ГК «Промомед» рассказали, что российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что лекарство помогает исключительно при заражении вирусом, не давая последующей защиты от заболевания, а вакцина работает на будущее и является долгосрочной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / “Рынок газа должен работать”. Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с МВФ

03.03 / “Наступает время давать и помогать” Потап сделал селфи с детенышем рыси

11.08 / На Украине предложили создать единое с Белоруссией государство

30.03 / Сестра Ким Чен Ына назвала главу Южной Кореи «американским попугаем»

30.08 / Полиция Парижа конфисковала скутер у Депардье за вождение в нетрезвом состоянии

03.03 / Microsoft обвинила китайских хакеров в кибератаке на компании в США

16.04 / Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России

19.09 / В мире сделали почти 6 млрд прививок от коронавируса

29.08 / Кремль опроверг перенос из Белоруссии в Россию осеннего саммита ЕАЭС

15.08 / Байден захотел развернуть в Афганистане 5 тыс. американских военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика