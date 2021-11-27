Названы сроки выхода препарата от COVID из антител для массового применения

Препарат от COVID-19 на основе антител начнут массово применять не раньше конца 2022 года, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

«Да, к сожалению, да. Этот препарат увидит жизнь, по всей видимости, в лучшем случае в конце наступающего года, а не в начале», – приводит РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Также Гинцбург заявил, что правительство Москвы закупает препарат от COVID-19 на основе антител для лечения беременных женщин.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее Гинцбург навал «Спутник V» самым эффективным против нового штамма COVID-19.

Напомним, российские ученые рассказали о создании лекарства от COVID на основе антител.

До этого в пресс-службе ГК «Промомед» рассказали, что российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что лекарство помогает исключительно при заражении вирусом, не давая последующей защиты от заболевания, а вакцина работает на будущее и является долгосрочной.