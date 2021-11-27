Стало известно о состоянии пострадавших на заводе в Дзержинске

Работники, пострадавшие при пожаре на оборонном заводе им. Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Двое пострадавших доставлены в медицинские организации Дзержинска. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Известно, что врио главы МЧС РФ Александр Чуприян вылетел в нижегородский Дзержинск. «Оперативная группа центрального аппарата МЧС РФ во главе с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном самолетом МЧС РФ направляется к месту происшествия в городе Дзержинске Нижегородской области», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время продолжается тушение пожара, возникшего на площади 900 кв. метров. Региональная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Кроме того, управление Роспотребнадзора по Нижегородской области начало лабораторные исследования воздуха в районе жилой застройки, распложенной около завода имени Я. М. Свердлова, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«В связи с поступлением в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 27 ноября информации об инциденте на заводе имени Я. М. Свердлова в городе Дзержинске специалистами управления Роспотребнадзора незамедлительно организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха около ближайших жилых домов», – уточняется в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что утром в субботу «на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков».