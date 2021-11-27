Мнение: Американский саммит “за демократию”

Совместная статья послов России и Китая в США по поводу так называемого "саммита за демократию", где США присвоили себе право самостоятельно определять, кто "демократ", а кто "не демократ".

Послы России и Китая: уважение демократических прав народа

Предстоящий онлайн-саммит за демократию под руководством США разожжет идеологическую конфронтацию. Столкнувшись с целым рядом глобальных проблем, странам срочно необходимо укрепить координацию и сотрудничество для общего прогресса.

9-10 декабря 2021 года Соединенные Штаты проведут онлайн-саммит за демократию, что даст им возможность определять, кто должен присутствовать на мероприятии, а кто нет, кто является «демократической страной», а кто не имеет права на получение такого статуса. Это очевидный продукт менталитета времен холодной войны, это вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые «разделительные линии». Эта тенденция противоречит развитию современного мира. Предотвратить формирование глобальной полицентрической архитектуры невозможно, но это может затруднить объективный процесс. Китай и Россия категорически отвергают этот шаг.

Мир, развитие, справедливость, справедливость, демократия и свобода – общие ценности человечества. Демократия – это не прерогатива отдельной страны или группы стран, а универсальное право всех народов. Его можно реализовать разными способами, и ни одна модель не подходит для всех стран. Будет ли путь страны успешным, зависит от того, соответствует ли он реалиям страны, соответствует ли он тенденциям времени и обеспечивает экономическое развитие, социальную стабильность и прогресс, а также улучшает жизнь людей. В конечном итоге он полагается на поддержку людей и будет подтвержден его вкладом в человеческий прогресс.

Следовательно, основной критерий демократии должен касаться людей, то есть того, имеют ли люди право управлять своей страной, удовлетворяются ли их потребности и есть ли у них чувство удовлетворения и счастья. Если людей пробуждают только при голосовании и отправляют обратно в спячку по окончании голосования, если в кампаниях им разносят сладко звучащие лозунги, но они не имеют права голоса после выборов, если за ними ухаживают во время агитации, но они не участвуют в голосовании. после холода это не настоящая демократия.

То, что есть в Китае, – это обширная, целостная социалистическая демократия. Он отражает волю народа, соответствует реалиям страны и пользуется сильной поддержкой народа. В Китае люди имеют право на выборы, и они могут принимать активное участие в национальном управлении, осуществляя свою власть через Народные собрания на национальном и других уровнях. В Китае есть восемь некоммунистических партий, участвующих в управлении, а также уникальная система и соответствующие институты политических консультаций. По вопросам, касающимся интересов людей, прежде чем будет принято какое-либо решение, проводятся обширные и достаточные консультации и обсуждения. Политика и меры могут быть введены только тогда, когда существует консенсус в отношении того, что они являются тем, чего хотят люди, и будут служить их потребностям. Доказано, что целостная демократия работает в Китае и работает очень хорошо. Китай призывает к созданию сообщества с общим будущим человечества. Как жители одной глобальной деревни, мы должны решать международные дела путем консультаций.

Россия – демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Демократия – основополагающий принцип ее политической системы. Демократические институты были дополнительно укреплены поправками к Конституции, принятыми на референдуме в 2020 году. В России развитие демократии тесно связано с культурой и традициями. Традиции его парламентаризма насчитывают более ста лет. Политическая система России неуклонно развивается и нуждается в стабильной и спокойной обстановке, гарантирующей права и интересы ее народа.

Демократия – это не только внутреннее управление; это также должно найти отражение в международных отношениях. Подлинно демократическое правительство поддержит демократию в международных отношениях. Это не будет способствовать гегемонии и расколу за границей при построении демократии и единства внутри страны. Путь к процветанию народов лежит через уважительное сотрудничество друг с другом, несмотря на некоторые расхождения во взглядах по отдельным вопросам.

Интересы суверенитета, безопасности и развития страны не должны нарушаться. Вмешательство во внутренние дела других стран – под предлогом борьбы с коррупцией, продвижения демократических ценностей или защиты прав человека – препятствование их развитию, использование большой палки санкций и даже посягательство на их суверенитет, единство и территориальную целостность – это против ООН Устав и другие базовые нормы международного права явно антидемократичны.

Ни одна страна не имеет права судить об обширном и разнообразном политическом ландшафте мира по единому критерию, а то, что другие страны копируют ее политическую систему посредством цветной революции, смены режима и даже применения силы, противоречат международному праву и, очевидно, являются антидемократическими.

Международные дела должны решаться в соответствии с принципами широких консультаций, совместного вклада и общих выгод, и решаться в духе истинной многосторонности. Должно быть более инклюзивное глобальное управление, а не что-то вроде «может сделать правильно». Стремление к превосходству и всегда ставить себя на первое место – это акты гегемонизма и односторонности, которые явно антидемократичны.

Общая безопасность и развитие – превалирующее стремление международного сообщества. Использование идеологии для поражения других стран и продвижение геостратегии абсолютной безопасности приведет к расколу и конфронтации и, очевидно, антидемократично.

В мире существует только одна международная система, то есть международная система, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций. Есть только один международный порядок, то есть тот, который опирается на международное право. И есть только один свод правил, то есть базовые нормы, регулирующие международные отношения, основанные на целях и принципах Устава ООН. Выставление напоказ «основанного на правилах международного порядка» без ссылки на ООН и международное право и попытки заменить международные правила изречениями определенных блоков попадают в категорию ревизионизма и, очевидно, являются антидемократическими.

Во всем мире не было недостатка в войнах и беспорядках, чтобы доказать, что распространение «демократии», ее политической системы и ценностей против других стран серьезно подорвет региональный и международный мир, безопасность и стабильность. Бомбардировки Югославии, военное вмешательство в Ирак, Афганистан и Ливию и «демократические преобразования» не приносят ничего, кроме вреда. Страны должны сосредоточиться на том, чтобы хорошо вести свои дела, а не снисходительно критиковать других. О демократии в России и Китае не нужно беспокоиться. Некоторым иностранным правительствам лучше подумать о себе и о том, что происходит в их домах. Разве это свобода, когда различные митинги в их странах разгоняются резиновыми пулями и слезоточивым газом? Это не очень похоже на свободу.

Столкнувшись с целым рядом глобальных проблем, странам срочно необходимо укрепить координацию и сотрудничество для общего прогресса. Особенно сегодня, когда международному сообществу необходимо улучшить сотрудничество между всеми странами для противодействия пандемии COVID-19, содействия экономическому развитию и нейтрализации трансграничных угроз.

Китай и Россия призывают страны: прекратить использовать «дипломатию, основанную на ценностях», чтобы провоцировать раскол и конфронтацию; практиковать взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество в международных отношениях, а также работать над гармоничным сосуществованием стран с разными социальными системами, идеологиями, историей, культурами и уровнями развития.

Анатолий Антонов – посол России в США.

Цинь Ган – посол Китайской Народной Республики в США.

https://nationalinterest.org/feature/russian-chinese-ambassadors-respecting-people%E2%80%99s-democratic-rights-197165 – цинк

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