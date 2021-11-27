 

Семенович заморозила свои яйцеклетки по совету подруги

27.11.2021, 11:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Анна Семенович стала гостьей «Вечернего шоу» с Аллой Довлатовой. В программе певица рассказала, что заморозила свои яйцеклетки по совету подруги.
Анна Семенович мечтает о детях, но так же хочет встретить достойного мужчину, которому захочет подарить наследников и будет сильно его любить. Пока таких отношений в жизни певицы нет, хотя она и считает себя заботливой, трепетной и милой женщиной, способной заряжать своего супруга энергией, с ней легко будет ужиться.

В современном мире стать матерью можно и без участия мужчин, и многие подруги Семенович успешно растят детей самостоятельно. Именно одна из знакомых и посоветовала звезде заморозить свои яйцеклетки. Семенович сожалеет, что не подумала об этом 10 лет назад, но сейчас у нее появилось чувство спокойствия. Если в течение ближайших трех-четырех лет она не встретит того самого, то сможет без проблем родить ребенка, имея запасной вариант в виде замороженных яйцеклеток.

Семенович хочет познать все радости материнства от начала до конца. То есть, она планирует вынашивать малыша и «гладить животик». Всех подруг, которые прошли через это, она считает «мило-странными», но их хочется носить на руках и оберегать, пишет «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / В Уголовном кодексе появится наказание за разглагольствование

11.02 / Мнение: Перелицевание

18.01 / Политолог Погребинский предостерег Зеленского от наступления в Донбассе: Путин не шутит

18.08 / Представлен первый портрет принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии с тремя детьми

03.08 / ФБР: Спонсируемые Китаем программы отбора талантов побуждают людей красть коммерческие секреты США

03.07 / Мнение: Образ правосудия в РФ

12.11 / Сюткин пожаловался на маленькую пенсию

12.10 / Более 22 тысяч москвичей сделали ЭКГ в центрах госуслуг

01.11 / Как реагировать, когда кто-то злится: защитите себя, прекратив разговор

18.09 / 46 защитников – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика