Семенович заморозила свои яйцеклетки по совету подруги

Анна Семенович стала гостьей «Вечернего шоу» с Аллой Довлатовой. В программе певица рассказала, что заморозила свои яйцеклетки по совету подруги.

Анна Семенович мечтает о детях, но так же хочет встретить достойного мужчину, которому захочет подарить наследников и будет сильно его любить. Пока таких отношений в жизни певицы нет, хотя она и считает себя заботливой, трепетной и милой женщиной, способной заряжать своего супруга энергией, с ней легко будет ужиться.

В современном мире стать матерью можно и без участия мужчин, и многие подруги Семенович успешно растят детей самостоятельно. Именно одна из знакомых и посоветовала звезде заморозить свои яйцеклетки. Семенович сожалеет, что не подумала об этом 10 лет назад, но сейчас у нее появилось чувство спокойствия. Если в течение ближайших трех-четырех лет она не встретит того самого, то сможет без проблем родить ребенка, имея запасной вариант в виде замороженных яйцеклеток.

Семенович хочет познать все радости материнства от начала до конца. То есть, она планирует вынашивать малыша и «гладить животик». Всех подруг, которые прошли через это, она считает «мило-странными», но их хочется носить на руках и оберегать, пишет «Слово и дело».