 

Как сегодня выглядит одна из участниц программы «Битва экстрасенсов», которая объявила себя мужчиной

27.11.2021, 11:50, Разное
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Джулия Ванг покорила зрителей загадочным образом и довольно необычной внешностью. После битвы она начала эксперименты со внешностью и в какой-то момент на фото из Инстаграма на пользователей смотрел вылитый мужчина. Сегодня женщина сменила мужественные наряды на красивый макияж и сексуальные платья.

«Я ломаю стереотипы», – заявляет она.

Ванг стала одной из самых запоминающихся победительниц пятнадцатого сезона популярного шоу. Ее личность тогда вызывала спорные ощущения, которые не утратили своей актуальности и сегодня.

В конце девятнадцатого года Джулия шокировала аудиторию и объявила себя мужчина, назвавшись Томасом. Она публиковала фото в соответствующей одежде и макияже, который делал ее очень похожей на представителя сильного пола.

«Пол хирургически менять я не буду, меня просто устраивает мужской образ» – писала она.

«Я не отношусь к трансгендерам, но я уважаю их за ту смелость, которую они проявляются в попытке стать теми, кем хотят», — писала Ванг.

До сих пор досконально не известно, где именно появилась на свет ведьма. Он говорит, что ее родина – Латвия, а ее мама родом из Франции. Но говорили, что Джулия родом из обычной российской деревни, которая расположена рядом в Нижним Новгородом. И зовут экстрасенса Юлией.

Сегодня в аккаунте Джулии указано, что она проводит различные ритуалы в направлении черной магии.



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