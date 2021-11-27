 

“Ну как это мило”. Звезда сериалы “Сваты” Кошмал показала трехлетнего сына

27.11.2021, 11:46, Новости дня
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На заглавном снимке артистка, закутавшись в одеяло, позирует в кресле спиной к объективу на открытой террасе с видом на горы.

На втором фото, сделанном с другого ракурса, она запечатлена уже вместе со своим трехлетним сыном Михаилом.

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Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)

Спустя время Кошмал обнародовала еще одно совместное фото с сыном – на нем они изображены в обнимку в кресле. При этом артистка прикрыла лицо ребенка одеялом.

“Пусть это тоже останется здесь”, – написала она.

“Какая милая и нежная фотография”, – отреагировали поклонники артистки. 

“Ну как это мило”, – написали фолловеры.

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Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)

Контекст:

Кошмал начала сниматься в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале “Сваты” на “1+1”.

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Артистка не афиширует имя мужа. Летом 2018 года у пары родился сын.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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