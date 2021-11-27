 

“Чем дальше, тем страшнее”, “Какая белоснежная”. Тимошенко снялась в каске в окружении мужчин

27.11.2021, 11:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Поела и в каске”, – подписала она фото. 

“И в сказке. Чем дальше, тем страшнее”, – отреагировали пользователи сети. 

“А у кого там у нас сегодня день рождения”, – написали фолловеры, намекая на то, что 27 ноября политику исполнился 61 год. 

“Вау, какая вы белоснежная и красивая! Как всегда, вся в работе”, – прокомментировали фото подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл “газовое” дело Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии “Батьківщина” в Верховной Раде.

Теги: Юлия Тимошенко, урожай, осень, полит

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 26 млн

02.07 / Разумков о решении Минобороны отправить курсанток маршировать в каблуках на День Независимости: Давайте людей жалеть

28.09 / Список претендентов на увольнение из Кабмине изменился, пока речь идет о трех министрах – СМИ

29.10 / Электрический коммерческий фургон Ford Transit будет представлен в ноябре

29.09 / Вести – украинские города не попали в топ-100 лучших мест для жизни

09.07 / На Донбассе погиб один украинский военный, ранены еще трое

27.11 / Дегтярев встретился с победителями конкурса «Большая перемена»

11.09 / Европарламент лишил Аун Сан Су Чжи премии Сахарова

27.10 / В ООН оценили убытки туристического сектора в мире

26.09 / Комедия «Батя» получила приз на кинофестивале в Милане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика