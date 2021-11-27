Россиян предупредили об усложнении транзита через ЕС из-за нового штамма

Россиянам, прибывающим из ЮАР в Голландию на стыковочные рейсы, придется сдавать тест на COVID, без отрицательных результатов которого не пустят на транзитные рейсы, заявило посольство РФ в Нидерландах.

«Обращаем ваше внимание на то, что в связи с выявлением в ЮАР нового штамма коронавирусной инфекции «B.1.1.529 прибывающие из этой страны в Нидерланды пассажиры (в том числе следующие транзитом в третьи государства) в обязательном порядке проходят в зоне изоляции аэропорта Схипхол тестирование на COVID-19 по методу ПЦР», – говорится в сообщении российского посольства в Голландии в Facebook.

Уточняется, что до получения отрицательных результатов тестирования продолжение поездки и посадка на стыковочные рейсы невозможны.

«Настоятельно рекомендовали бы учитывать вышеобозначенные обстоятельства при планировании ваших поездок, а также, по возможности, выбирать альтернативные маршруты при следовании из ЮАР в Россию», – предложили в дипмиссии.

Ранее положительный результат теста на коронавирус по прибытию в Нидерланды получили не менее 15 пассажиров рейса из ЮАР, сообщила Служба здравоохранения муниципалитета Кеннемерланд, к которой относится населенный пункт Схипхол, где располагается аэропорт.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.