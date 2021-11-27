Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола

Новый штамм коронавируса «Омикрон» по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола, и стать таким же заразным как «дельта», сообщил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.

«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как «дельта», и таким же опасным, как Эбола», – рассказал Монтгомери в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости».

По его словам, насколько опасен новый штамм, точных данных пока нет, но, судя по всему, он очень быстро распространяется, в самом начале мир пандемии мир недооценил ее масштабы.

«Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился «дельта», крайне заразный штамм», – сообщил глава WMA. Он не исключил, что повторную вакцинацию, вероятно, потребуется проводить ежегодно.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.