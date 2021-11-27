В России вновь выявили почти 34 тысячи новых заражений COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 33 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Выздороветь удалось 36 494 заболевшим, а число летальных исходов составило 1239 человек. Соответствующие данные обнародовал российский оперативный штаб по коронавирусу.

Таким образом, общее количество заражений за все время пандемии достигло 9 536 825 человек, а число вылечившихся составило 8 237 465 человек. Всего коронавирус унес жизни 271 531 пациента. Однако растет и доля привитых россиян: первый компонент вакцины получили 69 468 166 человек, а полный цикл вакцинации прошли 60 795 702 граждан. Благодаря этому уровень популяционного иммунитета достиг 51,8%.

Чаще всего коронавирус в России сегодня по-прежнему выявляют в Москве: за прошедшую пятницу там заболели 3430 человек, выздоровели 5116 зараженных, а умерли 96 пациентов. Второе место снова занял Санкт-Петербург с 1879 инфицированных, 3316 вылеченных и 70 летальными исходами. За ним следует Московская область, где инфекцию подхватили 1867 жителей, 1983 зараженных побороли болезнь и 53 человека скончались. Четверку лидеров замыкает Самарская область: там выявили 1056 новых случаев ковида, 1 078 выздоровлений и 33 смертельных случая.

Тем временем по всему миру продолжают выявлять случаи заражения новым штаммом COVID-19 “омикрон”, обнаруженным в Южной Африке. Ученые обеспокоены большим количеством мутаций у этого варианта ковида, поскольку благодаря им он, возможно, будет устойчив к вакцинам и антителам. Специалисты считают, что появление такого “супермутанта” заметно отсрочит конец пандемии.

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