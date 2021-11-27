 

Омикрон: всё, что известно – Личное мнение

27.11.2021, 11:30, Разное
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Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Ботсване и ЮАР, назвали Омикрон. Это 15-я буква греческого алфавита, ударение на последний слог — так все его и выучим.

Вчера состоялось заседание в ВОЗ, посвящённое этой мутации коронавируса.


Фото: Соцсети

«Существующие тесты ПЦР по-прежнему способны выявить этот вариант SARS-CoV-2», — сообщили в ВОЗ.

Это — хорошо. Теперь — к плохому.

По словам вирусолога из Имперского колледжа Том Пикок, новый вариант коронавируса содержит 32 мутации, многие из которых повышают его заразность и устойчивость к вакцинам.

Евросоюз, а за ним, вопреки моим ожиданиям, и Россия оперативно закрыли границы со странами, где уже обнаружена новая мутация.

https://t.me/lenamiro/10278

Однако о случаях заражения Омикроном уже сообщили в сообщили в Гонконге, Израиле и Бельгии. Объективно лучше было бы закрыть все границы между всеми государствами, потому что иначе новый штамм имеет все шансы быстро вытеснить Дельту.

Подчеркну, что пока нет никаких прям уж стопроцентных данных о том, что версия Омикрон представляет глобальную опасность.

Есть мнение, что новый штамм лучше уклоняется от иммунитета: возможно повторное заражение и падение эффективности вакцин.

«Вариант B.1.1.529 [«Омикрон»] имеет беспрецедентное количество мутаций в гене шипового белка, белка, который является целью большинства вакцин. Поэтому есть опасения, что этот вариант может иметь больший потенциал избежать предшествующего иммунитета, чем предыдущие варианты», — говорит профессор Нил Фергюсон, член Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

С другой стороны, осторожный оптимизм вселяет заявление Южноафриканской медицинской ассоциации. По их наблюдениям, все случаи инфицирования Омикроном были зафиксированы у молодых людей и вызывали только лёгкое заболевание.

Если рассуждать логически, то любой вирус именно так себя и ведёт: одновременно становится более заразным, но менее опасным для человека.

Тем не менее, пока это всего лишь предположения. Мутация Омикрон обнаружена лишь 9 ноября, а сообщили о ней только три дня назад.

В любом случае, появление нового штамма коронавируса было вопросом времени. А меры, чтобы всё обошлось, всё те же: вакцинация, маски и поменьше тесных контактов.

Время пока есть. Что думаете?

Источник: Лена Миро



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