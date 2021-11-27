 

Instagram-аккаунт 20-летней фрезеровщицы Курганмашзавода набрал 9 млн подписчиков

27.11.2021, 11:11, Разное
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Самым популярным инстаблогером Урала стала 20-летняя Марина Коновалова, фрезеровщик 4 разряда Курганского завода. На её аккаунт KurganMillingWorker подписалось 9 миллионов пользователей по всему миру.

«Когда я говорю, что работаю фрезеровщиком, все удивляются. Особенно удивляются парни, когда я с ними знакомлюсь. Поэтому я решила создать блог в Инстаграме, чтобы рассказывать о своей работе, популяризировать рабочую профессию, показывать наш завод», – рассказала Марина газете «Курган и курганцы».

Однако с контентом для блога сразу возникли проблемы. Марина работает на бывшем Курганмашзаводе, который сейчас называется «Специальное конструкторское бюро машиностроения». Здесь строят новейшие боевые бронемашины, в том числе БМП-3, платформу «Курганец-25», бронетранспортёр БТ-3Ф. Пронести на производство телефон с камерой девушке не разрешили. Тогда она стала записывать рассказы о профессии фрезеровщика дома, после работы.

«Поначалу подписчиков было очень мало. Только мама и пара подруг. А когда я решила показать, как после смены отмываюсь в душе от машинного масла и графитовой смазки, популярность рванула. Тогда я изменила концепцию своего видеоблога».

Теперь Марина старается показать, что фрезеровщик оборонного завода – такая же девушка, как все. Она бреет ноги, занимается любовью, ходит в сауну и в магазин белья. Доходы от видеоблога сейчас намного выше её зарплаты в СКБМ, но свой станок Марина не бросает, чтобы не лишать подписчиков интересного контента.

Марину Коновалову называют вторым по популярности в мире курганцем после академика Илизарова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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