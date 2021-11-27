 

Врач Соломатин: Ежедневное употребление белого хлеба приводит к диабету

27.11.2021, 11:02, Разное
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Елена Соломатина объяснила, какую опасность несет употребление белого хлеба. По словам диетолога, если каждый день есть данный продукт, то высок риск развития сахарного диабета.
Белая мука, попадая в организм человека, действует как сахар. После потребления продукта происходит скачок уровня глюкозы в крови. Какое-то время человек чувствует прилив энергии, но потом резко появляется усталость, человек становится очень раздражительным. Такие внезапные перепады приводят к сахарному диабету. Вес человека на фоне постоянного употребления белого хлеба стремительно растет, потом с лишними килограммами справиться очень тяжело.

В связи с этим лучше не увлекаться частым потреблением белого хлеба. Его необходимо воспринимать как десерт. В пищу необходимо включить цельнозерновой хлеб, поскольку в нем содержится гораздо большее число витаминов, а также микро- и макроэлементов. Кроме этого, присутствует клетчатка.

По словам Соломатиной, полезным является ржаной хлеб, но сейчас очень тяжело найти настоящий продукт на полках магазинов. В составе на первом месте часто указывается мука высшего сорта. Она представляет собой очищенный продукт, работающий в организме по аналогии с сахаром.

Источник: www.m24.ru



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