 

France 24 – ревакцинация, маски и ПЦР через сутки — во Франции вновь ужесточают ограничения

27.11.2021, 11:00, Новости дня
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Власти Франции стремятся спасти новогодние праздники, чтобы не пришлось из-за новой волны коронавируса вводить жёсткие меры. Поэтому они постановили, что ревакцинацию должны сделать люди, которые сделали прививку более 5 месяцев назад. При этом ношение масок обязательно во всех общественных местах, а срок действия ПЦР сократили до 24 часов, передаёт France 24.

 

Позабытый ритуал. Три месяца не проводилось пресс-конференций, посвящённых коронавирусу. И теперь они вернулись, что говорит об ухудшении эпидемии. Оливье Веран взял слово, чтобы бороться с пятой волной.

ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр соцзащиты и здравоохранения: Хочу вам сказать, что наша судьба по-прежнему в наших руках. Я не буду объявлять ни о карантине, ни о введении комендантского часа, ни о том, что, как ожидали, закроется коммерция, ни об ограничении передвижения.

Среди вводимых мер — ревакцинация для всех совершеннолетних спустя всего пять месяцев после последней вакцинации.

ЖЕРОМ САЛОМОН, руководитель главного управления здравоохранения: Вакцина — это очень эффективное средство, которое помогает сократить риск тяжёлого течения заболевания и смерти. Но её эффективность, в частности в отношении распространения заболевания, снижается со временем. Поэтому важно ревакцинироваться.

Возвращается обязательное ношение масок внутри помещений во всех общественных местах, где требуется санитарный пропуск — в барах, ресторанах, торговых центрах, на спектаклях, в музеях и даже в некоторых внешних помещениях — например на рынках. Эту меру вводят префекты.

Снижается срок действия тестов ПЦР с 72 до 24 часов, чтобы побудить 6 миллионов человек, которым показана прививка, её сделать. Цель правительства — спасти новогодние праздники, избежать введения комендантского часа и, что ещё хуже, нового карантина.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2021 года.

 



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