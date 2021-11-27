Лукашенко – мигрантам: Хотите на Запад? Ваша воля. Пройдете – идите

Считающий себя президентом политик пообещал мигрантам поступать так, как они пожелают, “даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то”.

Он заверил мигрантов, что их проблемы временные, но признал: помочь им попасть в ЕС не может.

“Вы понимаете, что мы не можем устроить войну, чтобы пробить вам коридор через Польшу до Германии. Вы видите, как они реагировали, когда вы подошли ближе к ним. Они вас залили ядохимикатами, светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и так далее. Не дай бог, пошли бы дальше к границе, начали бы стрелять. Люди с той стороны обезумели. Я хочу, чтобы вы знали: мы ни в коем случае не будем вас задерживать, связывать руки или каким-то другим образом грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите. Если вы захотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и избивать. Это ваша воля. Пройдете – идите. Вот и вся философия”, – сказал он, отметив, что понимает, что скачанное им “не всем понравится, особенно за границей”.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов “в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси”. По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики. Кроме того, он предложил ЕС создать гуманитарный коридор из Беларуси в ФРГ для 2 тыс. мигрантов. Германия отказалась.

Запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии, Турции, Узбекистане.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране. 23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

Еврокомиссия планирует привлечь до €3,5 млн для возвращения домой мигрантов, застрявших на границе Беларуси со странами Евросоюза.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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