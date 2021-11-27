“Папа мудрый, видит насквозь. Мама – нежная, красавица”. Злата Огневич показала своих родителей

“Ух, какой выпуск! Я так волновалась, чтобы родные выдержали такую непростую эмоциональную нагрузку. И ловила себя на мысли, какие же они крутые, интересные и как хорошо, что они переехали и живут рядышком с Киевом”, – написала артистка.

“Папа очень мудрый, видит насквозь. Мама – нежная, добрая, красавица”, – прокомментировали фото фолловеры.

“Мама очень интеллигентная и добрая, а папа импозантный мужчина”, – написали пользователи сети.

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Отец певицы Леонид Бордюг работал военным хирургом, а мать Галина Бордюг преподавала в школе русский язык и литературу. В ноябре 2020 года артистка рассказала, что перевезла родителей в Киев.

Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение” в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за “глубокой депрессии на фоне неудач” в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

28 апреля 2021 года продюсеры “Холостячки” заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу “Холостячка”. Ей предстоит выбрать одного из 25 участников проекта. Всего во втором сезоне запланировано 12 эпизодов, а финал шоу состоится в декабре 2021 года.

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