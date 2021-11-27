 

“Будем делать все, как пожелаете”: мигранты встретили Лукашенко на границе с Польшей аплодисментами

27.11.2021, 10:40, Разное
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В пятницу 26 ноября лидер Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в логистический центр на границе с Польшей у КПП “Брузги”. Беженцы, которые уже несколько недель живут там без нормальных жизненных условий, встретили Лукашенко аплодисментами.

Первым делом белорусский президент вышел к людям с речью. Он обратился к мигрантам, которые, по его словам, попали в беду.

Лукашенко заявил, что республика сделает все для того, чтобы помочь оказавшимся в критической ситуации людям. При этом Лукашенко отметил, что эта цель будет достигнута даже не смотря на позицию властей Польши, сообщает RT.

“Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то”, — заявил Лукашенко.

Также Александр Лукашенко обратился к коллегам из Евросоюза. Он призвал европейский народ помочь принять мигрантов в Германии и Польше.

Лукашенко заявил ранее, что США хотят развязать войну, манипулируя обострившейся ситуацией с мигрантами. США и Евросоюз считают, что в миграционном кризисе виноват Минск. Якобы Лукашенко использует мигрантов как политическое оружие. Президент Белоруссии не приемлет такую позицию.

Президент Польши в свою очередь опасается начала военного конфликта из-за ситуации на границе. Он призвал НАТО усилить позиции в регионе.



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