 

Учёные определили самый опасный возраст для мужчин и женщин

27.11.2021, 10:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Центральной больницы при Хельсинкском университете в Финляндии и их коллеги из Центра здоровья в Техасе в США определили самый опасный возраст для мужчин и женщин. По их словам, с этого периода людям следует тщательно следить за состоянием здоровья и прислушиваться к сигналам организма.
В исследовании были проанализированы тысячи историй болезней людей разных полов, рас и живущих в разных уголках планеты. Оказалось, что самый большой риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин после 40 лет. Что касается представителей слабого пола, то им нужно внимательно следить за здоровьем после 30 лет.

Несмотря на это, следить за здоровьем нужно постоянно, даже молодому поколению. По словам ученых, курение, стресс, злоупотребление алкоголем и неправильное питание могут негативно отразиться на состоянии организма и работе внутренних систем.

Источник: katun24.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Медики: Имбирный чай увеличивает продолжительность жизни

05.02 / Джиджи Хадид о домашних родах, поддержке Зейна Малика, своей “немодельной” фигуре и планах на актерскую карьеру

31.08 / Длительность сна влияет на риск деменции. Как нормализовать сон в пожилом возрасте?

09.09 / Голодное студенчество, болезнь и женщина всей жизни: как сложилась трагическая судьба Рыжова

26.05 / Мнение: Должна ли бригада скорой помощи сама носить носилки?

09.07 / Медики назвали самые опасные для головного мозга продукты

18.01 / Медики рассказали, кому нельзя нырять в прорубь на Крещение

24.08 / Из старой мужской рубашки можно сделать красивый топ с бантами

03.12 / Экс-жена Дидюли косвенно обвинила музыканта в поджоге дачи ее родителей

16.07 / «В моем лесу живет что-то большое и страшное»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика