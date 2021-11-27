Учёные определили самый опасный возраст для мужчин и женщин

Ученые из Центральной больницы при Хельсинкском университете в Финляндии и их коллеги из Центра здоровья в Техасе в США определили самый опасный возраст для мужчин и женщин. По их словам, с этого периода людям следует тщательно следить за состоянием здоровья и прислушиваться к сигналам организма.

В исследовании были проанализированы тысячи историй болезней людей разных полов, рас и живущих в разных уголках планеты. Оказалось, что самый большой риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин после 40 лет. Что касается представителей слабого пола, то им нужно внимательно следить за здоровьем после 30 лет.

Несмотря на это, следить за здоровьем нужно постоянно, даже молодому поколению. По словам ученых, курение, стресс, злоупотребление алкоголем и неправильное питание могут негативно отразиться на состоянии организма и работе внутренних систем.

Источник: katun24.ru