 

В Украине COVID-19 за сутки заболели более 14 тыс. человек

27.11.2021, 9:58, Новости дня
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Среди заболевших – 1296 детей и 212 медработников. 3305 пациентов попали в больницы. Выздоровело 22 946 человек.

Умерло от коронавируса за эти сутки 568 заболевших.

Сутками ранее в стране подтвердили 15 936 новых случаев коронавирусной инфекции и 628 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине заболело 3 414 540 человек, выздоровел 2 899 967 человек, летальных исходов – 84 717.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2006818936147868

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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