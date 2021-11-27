Гордон о пресс-марафоне Зеленского: Говорил он, а стыдно было мне

“Самое яркое впечатление от пресс-конференции для меня лично – цвет волос журналистки Сони Кошкиной. Он был очень яркий. В отличие от всего остального, что там происходило. Это был театр одного актера, театр очень неубедительный. В отличие от актера Владимира Зеленского, который блистал в “Квартале”, которого мы так любили, которым мы так восхищались, сегодня на сцене был очень посредственный актер, который врал, постоянно врал (и это было видно невооруженным глазом), был агрессивен, вступал в перепалку с журналистами, чем просто умалял себя”, – поделился впечатлениями Гордон.

Он подчеркнул, что президент не должен вступать в перепалки с журналистами и разговаривать с ними в таком тоне. В качестве примера Гордон привел разговор Зеленского и ведущего Савика Шустера.

“Мне показалось, что президент говорил с ним в совершенно недопустимом тоне. Этот человек принес в Украину свободу слова. Благодаря этому человеку все украинцы увидели, каким политики есть на самом деле. Благодаря этому человеку стало возможным пробуждение самосознания украинцев. Президентом Зеленский стал тоже благодаря Шустеру, потому что если бы Савик не внес в культуру украинцев свободу слова, не получилось бы у парня из народа стать президентом Украины. Поэтому считаю, что разговаривать с европейцем по духу и ощущениям так, как разговаривал президент, недопустимо”, – сказал Гордон.

Он обратил внимание, что Зеленский неоднократно повторял на пресс-марафоне фразу “я президент”.

“Мне кажется, он сам еще в это не верит. Он хочет себя убедить, что он президент. Кроме того, нехороший тон, некстати улыбки, он чувствовал себя не в своей тарелке… Мне было стыдно, я вам честно скажу. Говорил он, а стыдно было мне, – отметил Гордон. – Я ждал, когда он обо мне что-то скажет. В конце концов дождался. Он обо мне сказал, что Гордон “выбрасывается из штанов”: “Не должен идти Зеленский в президенты! Не должен, не должен, не должен!” Четыре раза повторил “не должен”. Владимир Александрович, я не выбрасываюсь из штанов. Штаны на месте, все нормально. Я просто вашу честь спасаю. Вы сказали, когда шли в президенты: “Я иду на один срок”. Порядочные люди выполняют обещания. Какие могут быть разговоры сегодня о втором сроке Владимира Зеленского?”

Гордон сказал, что расценивает пресс-конференцию президента “как глубокую личную трагедию”.

“Он был любимцем всей страны. Мы все его любили. Яркий, харизматичный, интересный, красивый, талантливый, ослепительно, оглушительно талантливый человек, хорошо воспитанный, приятный во всех отношениях, с которым было приятно находиться рядом, потому что от него шла положительная энергия. Сегодня от него идет отрицательная энергия. Эта должность его разложила. Она привела его в состояние внутреннего дискомфорта. Он ею тяготится, она ему мешает. И бросилось мне в глаза это публичное одиночество президента”, – сказал Гордон.

Он напомнил, что в 2019 году поддерживал желание Зеленского баллотироваться в президенты.

“Самый умный человек в нашей стране – это супруга президента Елена Зеленская, которая единственная [из окружения Зеленского] была категорически против, чтобы он шел в президенты. Единственная! Она оказалась самым умным человеком. Мое мнение было, что Зеленский должен идти в президенты и должен стать президентом, потому что иначе президентом станет [пятый президент Украины Петр] Порошенко. А это была бы глубочайшая трагедия для страны. Я и сейчас считаю: то, что Зеленский стал президентом, – хорошо, но то, как он себя ведет на посту президента, – это глубокая трагедия не только его, но и Украины”, – отметил журналист.

Он также обратил внимание, какое количество времени на пресс-марафоне Зеленский посвятил бизнесмену Ринату Ахметову. Он, в частности, заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. Бизнесмен назвал обвинения президента “сплошной ложью”.

“Я вообще человек независтливый. Но я сегодня позавидовал одному человеку – Ринату Ахметову. Он очень много о нем говорил… Если Ахметов готовил заговор, как говорит Владимир Зеленский, арестуйте его немедленно! Арестуйте Порошенко! Зеленский сказал, что он сдал Донбасс, – надо арестовать. Арестуйте [бывшего секретаря СНБО Александра] Турчинова! Зеленский сказал, что он сдал Крым, – арестуйте! И останется [народный депутат от “Слуги народа”] Коля Тищенко, которому бросили на усиление замечательного [бывшего журналиста] Сережу Лещенко. У них там сейчас цвет профессионализма. Там собрались одни профессионалы. Они все доведут Зеленского до цугундера. Все хором. Он просто не понимает, что он делает. Не знаю, чем его взял [глава Офиса президента Андрей] Ермак, но думаю, что Ермак – умный человек, который отделил Зеленского от всех остальных. Все остальные, которых мы там наблюдаем, практически все, – это ниже плинтуса. И окружать себя такими людьми – это кошмарно”, – считает журналист.

Он рассказал, что пытался выяснить, из-за чего начался конфликт между Зеленским и Ахметовым. Дело не в бизнесе, сказал журналист, сославшись на информацию, полученную в том числе из Офиса президента.

“Меня интересовала причина глубокого конфликта между Зеленским и Ахметовым. Говорят, мол, влияние на бизнес, депутатов. Нет, это все ерунда. Несколько человек из Офиса президента мне сказали, что Владимир Зеленский требовал от Рината Ахметова. Можно спросить об этом, наверное, и у Зеленского, и у Ахметова. Мне сказали, что сначала он требовал убрать Шустера, дальше – не приглашать Гордона, не показывать [народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия] Разумкова, не показывать программы про офшоры [Зеленского] и вагнеровцев. После того как Ахметов это отклонил, начался конфликт. Именно это была причина конфликта, а не все финансовые вопросы”, – сказал журналист.

Ранее на этой неделе Гордон рассказал, что разочаровался в президенте Зеленском. Он сказал, что публично агитировал голосовать за Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы. Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, в Украине “не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией, мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг Офиса президента и давление на свободу слова”. Гордон сказал, что Зеленский “для него умер” и что больше он ему неинтересен.

Контекст:

Зеленский является основателем студии “Квартал 95”, до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. “Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени”, – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще “ничего не решил по поводу второго срока”.

По словам Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский повторил, что еще не определился, будет ли баллотироваться на второй срок. “Я не принял это решение. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины. Не с манипуляционными рейтингами. Они есть разные”, – сказал он.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова 11–17 ноября, Зеленского готовы поддержать на выборах 25,2% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Вместе с ним во второй тур выходит Порошенко, за которого готовы проголосовать 17,5% опрошенных.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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