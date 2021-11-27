Экономика: Новый штамм напугал рынки перспективой возврата в 2020 год

Появление новой мутации вируса вызвало намного более резкую реакцию, чем появление предыдущего, индийского, штамма. Рынки начали падать по всему миру, нефть и даже глобальный доллар пошли вниз. Многие страны уже до вечера запретили въезд из опасных стран. Что же вызвало такой сильный страх?

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Южной Африке, напугала рынки намного сильнее, чем даже предыдущий штамм «дельта». Хотя его тоже называли более опасным, чем предыдущий, и более быстро распространяющимся.

Это вылилось в падение в пятницу по всем фронтам. Нефть WTI упала ниже 70 долларов за баррель, Brent подешевела ниже 74 долларов впервые с 21 сентября. Следом за нефтью слабеет рубль к доллару и евро. Практически все акции Индекса МосБиржи в минусе, за исключением золотодобывающих, которые можно считать защитными инструментами и хеджем против инфляции.

Доллар на глобальном рынке слабеет по отношению и к иене, и к евро. Мировые акции давно так не падали: фьючерсы на Dow Jones упали на 900 пунктов, фьючерсы на Nasdaq 100 – на 1,2%, фьючерсы на S&P 500 – на 2%. Резко упали и азиатские фондовые индексы: гонконгский Hang Seng упал на 2,8%, Nikkei в Токио – на 2,5%, а Shanghai Composite – на 0,6%. Индекс азиатских акций MSCI за пределами Японии упал на 2,2%, что стало самым резким падением с августа. Европейские фондовые индексы стали красными уже в первые несколько минут торгов: Stoxx 50 упал на 3,6%, FTSE 100 в Лондоне – на 3,5%, а DAX во Франкфурте – на 3,9%. Показатели нервозности инвесторов резко возросли: фьючерсы на индекс волатильности VIX подскочили почти на 13%.

Новую южноафриканскую мутацию вируса уже окрестили «черным лебедем», то есть предвестником нового кризиса. Южноафриканские ученые говорят, что обнаружили несколько мутаций, которые более устойчивы к антителам, что может снизить эффективность вакцин, а также мутации, которые делают вирус более заразным.

Когда появился индийский штамм «дельта», разговоры были очень схожими. Однако тогда такого страха на рынках не наблюдалось. Почему же сейчас возникла паника?

«Во-первых, пугают сообщения, что текущие вакцины слабо эффективны против нового штамма. Во-вторых, пугает скорость реагирования политиков, чего не было в случае с предыдущими эпизодами, например с «дельтой»,

– объясняет Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Многие страны вслед за Великобританией, которая сделала это первой, уже запретили въезд из Южной Африки и Гонконга, куда добрался новый штамм. К вечеру пятницы такие ограничения ввела и Россия. Такой быстрой реакции еще никогда не было.

Новый штамм – это большая причина для беспокойства, потому что ситуация грозит новыми локдаунами. «Рынки закладывают опасения, что мир вновь окажется в ситуации весны 2020 года, если существующие вакцины окажутся неэффективными против нового штамма. Отчасти мы уже видим, что рынки включили «пандемический сценарий» – падают котировки туристических компаний, падает нефть, потребность в которой снизится в случае остановки экономик, в то время как технологический сектор в целом чувствует себя более уверенно», – говорит ведущий стратег EXANTЕ Янис Кивкулис.

Появление нового штамма кардинально изменило ожидания по выходу из пандемии. Казалось, что после стольких трудов мир наконец близок к тому, чтобы победить эту напасть, выработать коллективный иммунитет, закрыть дыры с логистикой, возобновить передвижения людей и остановить разбежавшуюся инфляцию. «Новый штамм в случае его устойчивости к вакцинам ставит под угрозу хрупкое восстановление, в которое уже влиты миллиарды долларов», – говорит Кивкулис.

Страх усиливается тем, что у многих стран, в отличие от 2020 года, силы уже на исходе и возможности для помощи экономикам сильно ограничены. К тому же в прошлом году не было такой проблемы, как повышенная инфляция.

Теперь она будет мешать центральным банкам и правительствам стимулировать экономику в случае возобновления повсеместных блокировок, считает эксперт.

«По сравнению с 2020 годом у США значительно меньше рычагов для помощи экономике – ставки уже в районе нуля, а вливания ликвидности привели к тому, что инфляция находится в районе 30-летних максимумов», – говорит Кивкулис. Одно заявление ученых в корне изменило ожидания по США, которые со дня на день, наоборот, должны были закрыть «лавочку» по выделению денег и начать повышать ставку ради борьбы с инфляцией. «Теперь инвесторы задаются вопросом, будут ли новые стимулы, и если да, то какие. Вероятнее всего, количественное смягчение продолжится и ФРС вновь включит печатный станок», – полагает собеседник. «Показательно падение доллара к евро, ведь это проявление, что инвесторы сделали фальстарт, настраиваясь на равномерное улучшение ситуации», – отмечает Купцикевич.

«Если новый штамм действительно окажется более заразным, а главное – устойчивым к существующим вакцинам, то это способно сделать пандемию хронической проблемой», – переживает Дмитрий Бабин, эксперт «БКС Мир инвестиций».

По его мнению, в мире усиливаются риски стагфляции, когда стагнация экономики происходит при одновременном усилении инфляции, что является наихудшим экономическим сценарием. «Это может привести к более глубокому и продолжительному финансово-экономическому кризису. Кроме того, в результате сильного роста, произошедшего с прошлого года благодаря денежной накачке со стороны ключевых центробанков, многие биржевые активы находятся в состоянии финансового пузыря. Его схлопывание может привести к сильному падению мировых рынков и затяжному нисходящему тренду, что лишь усугубит кризисные явления», – рисует негативный сценарий Бабин.

По его словам,

ситуация выглядит даже более опасной, чем в 2020 году, потому что возможностей для дальнейшей поддержки экономики почти не осталось.

Если власти начнут снова вливать деньги в экономику, это ускорит и так высокую инфляцию, доверие к мировым валютам будет подорвано, а долги государств и многих компаний и так очень велики.

Однако Купцикевич замечает, что локдаун имеет дефляционную, а не инфляционную природу, поэтому при локдауне рост цен скорее будет замедляться, чем ускоряться. «Опять же под давлением окажутся услуги и цены на топливо. Прогнозируемый нами провал рубля также вряд ли внесет кардинальный вклад в ускорение роста цен», – говорит он.

«Пока мы не меняем ожиданий по рублю и нефти, так как и ранее предполагали их коррекционный откат. Двенадцатимесячный этап бурного роста российского рынка и уверенное укрепление рубля за это время пришли к своему логическому завершению. На ближайшие месяцы стоит искать другую инвест-идею. Мы продолжаем ожидать роста доллара в область 77–80 до середины января и коррекцию в нефти до 70 долларов за баррель Brent. При большей подвижности нефти она может просесть до 65 долларов, но это определенно выше уровней прошлого года», – делает прогноз Купцикевич.

Впрочем, по его мнению, «выводы о том, имеем ли мы вторую весну – 2020 или попросту очередную коррекцию на рынках, стоит делать лишь в понедельник. Все еще может очень круто измениться за выходные».

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