 

Инспектора Ростехнадзора арестовали на два месяца по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

27.11.2021, 9:46, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЦентральный суд Кемерово арестовал на два месяца главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина, которого обвиняют в халатности по делу о гибели людей в результате взрыва в шахте «Листвяжная».

«Избрать меру пресечения Семыкину в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 26 января 2022 года», – огласил судья, передает ТАСС.

Директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков не признал вину в зале суда. Ему ранее были предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что число госпитализированных после ЧП на «Листвяжной» выросло до 15 человек.

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Путин также поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров.



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