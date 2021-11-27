 

Зеленскому сообщили о готовящемся на Украине госперевороте

27.11.2021, 9:44, Разное
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Обстановка на Украине в настоящий момент оставляет желать лучшего. Сегодня глава государства в эфире украинского телевидения признался, что недавно ему сообщили о готовящемся государственном перевороте, который намечен на 1-ое декабря, то есть уже через несколько дней. Владимиру Зеленскому даже известно, что в провокации примет участие олигарх Ринат Ахметов.

Украинскому лидеру также доложили, что заинтересованные лица планируют потратить на эту незаконную акцию около миллиарда долларов – об этом сообщил портал URA.RU. Несмотря на точные даты и цифры, украинский президент заявил, что не боится переворота. Политик собирается отстаивать свои права, он смело смотрит в будущее и бежать из страны не намерен – слова, сказанные президентом на пресс-конференции, передает телеграм-канал “Раньше всех. Ну почти”.

Ранее депутат Верховной Рады Илья Кива высказал мнение о том, что Владимира Зеленского уже ничего не спасет от его собственного народа. По словам Кивы, сами украинцы, обезумевшие от голода и холода, скоро “разорвут на куски” действующую власть. Впрочем, по мнению депутата, немалую роль в этом деле могут сыграть и противники Владимира Зеленского – Петр Порошенко вместе с Ринатом Ахметовым, которые действуют сообща и имеют медиаресурс.



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