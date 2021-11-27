 

В Германии санкции против России назвали ценой за Крым и Донбасс

27.11.2021, 9:44, Разное
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По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины имеет высокую цену – антироссийские санкции и ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом. Мол, это очевидно, если проанализировать происходящее за последние годы.

Во время брифинга Зайберт дал понять, что Германия разочарована, что встреча министров иностранных дел “нормандского формата” так и не состоялась из-за позиции Москвы. Немецкий политик считает, что в дальнейшем по-прежнему нужно искать возможность для ведения диалога. Об этом также пишет “Общественная служба новостей”.

К слову, ранее врио канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в очередной раз заявила, что Берлин поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Незалежной, а также заверила: подрыв этого не останется без последствий.

Напомним, в последнее время европейские политики, в том числе украинские, говорят о якобы усилении военной активности России у границ Украины, около Донбасса. В Кремле отмечали, что РФ может перемещать свои войска в пределах своей территории так, как посчитает нужным, и это ни у кого не должно вызывать беспокойства.

Крым стал частью России в 2014 году после проведенного в регионе референдума. За присоединение к РФ проголосовали 96,57 % жителей полуострова (явка составила 84,17%).



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