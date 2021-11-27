Ни пенсий, ни здоровья

Два главных разочарования нового федерального бюджета.

Федеральный бюджет Российской Федерации на 2022–2024 годы принят Госдумой в окончательном, третьем чтении. Быстрым у нас стал этот процесс — принятие главного финансового документы страны на ближайшие три года. Не успел в октябре 2021 года собраться новый депутатский состав Госдумы, как через месяц с небольшим уже приняли закон о федеральном бюджете. Рассмотрение закона во втором и третьем чтении вообще прошло за пару дней. Однако важно, безусловно, его содержание. Что с этим-то, лучше стало или хуже?

Не буду перечислять много цифр: триллионов, миллиардов, миллионов, процентов… Хотя как без этого писать о бюджете? Выделю, на мой взгляд, главное, на что стоило бы обратить внимание.

Процесс принятия бюджета запомнился инициативой президента Владимира Путина о повышении в 2022 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 8,6%. Мотивировано это было тем, что инфляция по итогам года может намного превысить прогнозные показатели.

Это действительно так. Хотя прогнозы по инфляции на текущий год неоднократно пересматривали, даже запланированной индексации на 6,4%, как стало понятно, все равно не хватило бы, чтобы она была выше инфляции. Уже по состоянию на 22 ноября 2021 года накопленная с начала года инфляция, по данным Росстата, была больше 7%.

Инфляция в завершающемся году с большой долей вероятности превысит 8%.

Поэтому президентская инициатива оказалась очень своевременной. В результате ее реализации МРОТ будет составлять с 1 января 2022 года 13 890 рублей в месяц, что на 1098 рублей больше нынешнего размера в 12 792 рубля.

Одновременно глава государства предложил повысить прожиточный минимум на те же 8,6%, до 12 654 рублей. Понятно, что все это потребовало оперативных корректировок принимаемого бюджета. Деньги на реализацию данных предложений требовались относительно небольшие — около 30 млрд рублей. Их, естественно, нашли.

Однако остался один очень важный вопрос: а какой будет в 2022 году индексация пенсий? Ну работающим пенсионерам и так ничего не обещали, но хотя бы неработающим-то могли бы нормально проиндексировать пенсии. В свое время, в 2018 году, когда принималось решение о повышении пенсионного возраста, обосновывалось оно прежде всего тем, что это позволит проводить ускоренную индексацию пенсий.

«Ускоренную» — значит, выше инфляции. Кстати, президент, предлагая повысить МРОТ и прожиточный минимум, говорил и о необходимости соразмерного повышения пенсий. Поэтому надежда на нормальную индексацию пенсий с января 2022 года была большой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кремлевские агенты» выстроились за субсидиями

Как думские партии делят 13,2 млрд рублей между своими НКО и проектами бывших чиновников: исследование Алексея Карнаухова

Увы, судя по принятым документам, а одновременно с федеральным законом о бюджете был принят и закон о бюджете Пенсионного фонда России, никакой ускоренной индексации пенсий не предусмотрено. Как изначально планировали проиндексировать нынешние пенсии, составляющие в среднем 17,5 тыс. рублей в месяц, на 5,9%, так это и осталось. И нет никакой индексации на 8,6%.

Значит, индексация пенсий будет меньше инфляции. Значит, размер пенсий в реальном выражении уменьшится.

Это, пожалуй, главное разочарование принятого федерального бюджета. Но, может быть, очень велика цена вопроса? Сколько дополнительно потребовалось бы денег, чтобы проиндексировать не на 5,9%, а хотя бы на 8,6%? По моей оценке, в 2022 году на это потребовалось бы немногим менее 160 млрд рублей. Не такие уж большие деньги, кстати. Вполне можно было бы найти.

Доказательство: в 2022 году, согласно принятому закону, предусмотрен профицит федерального бюджета, то есть превышение его доходов над расходами, в размере 1 трлн 327,7 млрд рублей. Соотнесите это с суммой средств, требуемых для приемлемой индексации, и станет понятно, что денег для этого более чем достаточно.

Теперь еще об одной очень чувствительной статье расходов — расходах на здравоохранение. Здесь было о чем волноваться, потому что пандемия COVID-19 продолжается. Год назад текущий бюджет на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годы был принят с таким расчетом, что расходы на здравоохранение должны были уменьшаться с 1 трлн 123,3 млрд рублей в 2021 году, до 1 трлн 112,8 млрд рублей в 2022 году.

Очевидно, полагали, что пандемия резко пойдет на спад, а потому можно сократить расходы на здравоохранение.

Теперь смотрим только что принятый новый трехлетний бюджет. Там в 2022 году запланировано все-таки уже 1 трлн 234,6 млрд рублей, то есть урезания расходов вроде как не предусмотрено. Даже есть увеличение расходов на здравоохранение в будущем году на 111,3 млрд рублей. Но это только если сравнивать планируемые расходы. По факту же расходы на здравоохранение в 2021 году могут превысить 1 трлн 360 млрд рублей, и тогда

мы получим в 2022 году не рост расходов на здравоохранение, а их снижение.

В 2022 год страна, как и весь остальной мир, входит в состоянии пандемии, а это значит, что расходы на здравоохранение должны быть соответствующими, снижать их категорически нельзя.

Что же, если бы не было такой гонки с принятием бюджета, может, и с индексацией пенсий все правильно бы решили. А так, бюджет приняли, но осадочек остался.

Игорь Николаев, доктор экономических наук

—