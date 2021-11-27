 

Работникам государственных предприятий разрешат выдать годовую премию спиртными напитками

27.11.2021, 9:11, Разное
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Министерство труда и социальной политики внесло изменения в приказ №1567 от 31 декабря 2013 года «О выплате годовой премии работникам предприятий государственной формы собственности и иных формах поощрения, предусмотренных в конце календарного года». 

Согласно новой редакции документа, работодателям разрешили работникам в качестве новогодней премии выдавать спиртные напитки российского производства. Таким образом, по мнению чиновников, будут одновременно решены сразу несколько задач. 

«Не секрет, что не все предприятия могут обеспечить так называемую тринадцатую зарплату, а вот заменить её алкоголем – вариант более бюджетный и в то же время не обидный для рабочих, тем более, что многие и так тратили годовые премии на спиртное, а новым видом поощрения мы сэкономим им время, заодно и поддержим отечественного производителя, а также избежим возможного употребления фальсификата», – рассказал представитель Минтруда.

В ведомстве добавили, что объёмы премиального спиртного должны установить ответственные лица на предприятиях, исходя из финансовой ситуации, окладов и квалификации рабочих, а также занимаемых ими должностей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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