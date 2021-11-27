 

Взрывоопасная «игра мускулами» — Welt о «манёврах» России на границе с Украиной

27.11.2021, 9:10, Новости дня
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На поставки оружия странами НАТО Украине Москва отвечает передислокацией войск, считает корреспондент Welt Кристоф Ваннер. По его словам, Кремль не хочет широкомасштабной войны с Украиной — неизбежная «лавина западных санкций» нанесёт серьёзный ущерб российской экономике. По мнению Ваннера, «манёвры» вблизи границы — это лишь «бряцание оружием», однако малейшее недоразумение грозит спровоцировать настоящий пожар.

Враждебная пропаганда в российских СМИ. Многие телеканалы и газеты громогласно обвиняют НАТО в крупных поставках вооружений враждебной Москве Украины. Боевые дроны из Турции, патрульные катера, противотанковые ракетные комплексы и управляемые ракеты из США. Путин предостерегает от перехода красных линий.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Нужно учитывать, что западные партнёры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных манёвров в Чёрном море — да и не только в Чёрном море, но и в других регионах, близких к нашим границам.

По поручению кремлёвского лидера его пресс-секретарь подливает масла в огонь в эфире государственного телеканала «Россия».

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента России: Соединённые Штаты и их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ. Страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями.

Москва реагирует на поставки оружия Украине передислокацией войск. Десятки тысяч российских военных стягиваются к границе с Украиной — уже второй раз в этом году. Посыл, который соддержат в себе эти кадры: не смейте возвращать отколовшиеся области военным путём. С 2014 года на востоке Украины в Донбассе бушует война между украинскими правительственными войсками и пророссийскими сепаратистами, поддерживаемыми Москвой.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt в Москве: В этом году манёвры российских войск на границе с Украиной до сих пор представляли собой лишь бряцание оружием. Кремль не хочет широкомасштабной войны с Украиной, потому что цена серьёзной военной агрессии —гигантская лавина западных санкций. А это нанесёт значительный ущерб и без того слабой российской экономике.

Модернизированная армия является мощным внешнеполитическим рычагом — взрывоопасным, даже если это лишь игра мускулами. Ведь малейшее недоразумение может в мгновение ока спровоцировать настоящий пожар.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2021 года. 



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