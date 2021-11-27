 

Сутки на Донбассе. Боевики дважды открывали огонь и убили украинского военного

27.11.2021, 9:02, Новости дня
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В направлении Марьинки Донецкой области оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новомихайловки Донецкой области боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

С начала суток 27 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1246970759128871

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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