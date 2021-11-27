 

Нефть марки Brent продолжила падение

27.11.2021, 8:52, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСтоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 22 сентября, свидетельствуют данные торгов.

Фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 8,44% – до 71,77 доллара за баррель. По состоянию на 18:40 стоимость Brent ускорила снижение до 73,51 доллара за баррель (-7,66%), WTI снижалась на 8,78%, до 71,51 за баррель, передает ТАСС.

Падение связывают с опасениями по поводу распространения нового штамма коронавируса, что может привести к новым локдаунам и спаду потребления топлива.

Утром сообщалось, что мировые цены на нефть падают после новостей о появлении нового штамма коронавируса, в связи с чем инвесторы оценивают перспективы спроса.



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