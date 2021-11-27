Исполняющего обязанности главы «Тольяттиазота» задержали в Самарской области

Исполняющий обязанности генерального директора «Тольяттиазота» («ТОАЗ») Андрей Бобков задержан сотрудниками правоохранительных органов в Самарской области, причины выясняются, передает пресс-служба предприятия.

В «ТОАЗ» сообщили, что задержание произошло вечером в пятницу, адвокаты выясняют причины и обстоятельства этого, передает ТАСС.

Уточняется, что задержание Бобкова произошло накануне внеочередного собрания акционеров «ТОАЗ», которое инициировал миноритарный акционер предприятия – компания «Уралхим».

До этого он направил в ФСБ, СК и прокуратуру заявление, в котором сообщил о проникновении на территорию завода ОМОН и Росгвардии. В заявлении указывается, что утром 26 ноября автомобили спецслужб заблокировали въезд и выезд машин с территории предприятия, которые вывозят опасные химические вещества для нужд производства. При этом сотрудников частной охранной организации выгнали с территории «ТОАЗ».

Бобков считает, что действия якобы были направлены на «рейдерский захват» со стороны «Уралхима», с которым «ТОАЗ» находится в многолетнем конфликте.

Одно из последних уголовных дел, возбужденных по заявлению компании «Уралхим», касалось хищения 89 млрд рублей на «ТОАЗ». Следствие и суд установили, что с ноября 2007 по март 2012 года руководство «Тольяттиазота» продавало производимый предприятием аммиак и карбамид по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG. Она в свою очередь реализовала продукцию по рыночной цене.

Пострадавшими по делу были признаны сам «Тольяттиазот», «Уралхим» и еще один миноритарный акционер компании Евгений Седыкин, ранее судимый за попытку рейдерского захвата тольяттинского предприятия.

В результате суд приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима.

«Тольяттиазот» является одним из крупнейших в России производителей аммиака и карбамида. 9,97% в компании принадлежит «Уралхиму».