 

Политолог Суздальцев уличил Зеленского в попытке поднять свой рейтинг: Политика нищих

27.11.2021, 8:50, Разное
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В пятницу, 26 ноября, Владимир Зеленский заявил о готовящемся на Украине государственном перевороте. Президент заверил, что располагает звуковыми материалами, на которых русские и украинцы обсуждают участие в действиях, организованных миллиардером Ринатом Ахметовым. По словам главы государства, госпереворот планировали устроить 1 декабря.

Заявление Зеленского объяснил заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Эксперт считает, что слова украинского лидера о госперевороте – это просто попытка поднять свой рейтинг. Как заметил политолог, теперь глава государства в глазах украинского народа выглядит как борец с олигархами. “Политика нищих”, – заключил собеседник LIFE.

Также Суздальцев отметил, что у лидера Незалежной несколько фронтов, ведь с одной стороны западные политики рассказывают ему о возможной агрессии со стороны России, а с другой –
коррупция и олигархи. Периодически Зеленский стравливает украинских магнатов, обратил внимание эксперт.

Ранее депутат Верховной Рады, член фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Илья Кива заявил, что скоро народ “разорвет на куски” действующую на Украине власть. По мнению парламентария, этот момент приближают Петр Порошенко и Ринат Ахметов.



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