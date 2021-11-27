 

Эксперт Ковтун о вероятной встречи Путина и Байдена: в США считают, что разговаривать не о чем

27.11.2021, 8:50, Разное
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На прошлой неделе конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей предложение не признавать Владимира Путина президентом России, если тот решит баллотироваться и выиграет выборы в марте 2024 года. В документе отмечалось, что поправки в Конституцию РФ, принятые в 2020-м, противоречат не только международным обязательствам, но и законам самой России.

По мнению Вячеслава Ковтуна, обсуждая эту резолюцию, можно понять мнение всего конгресса. Мол, очевидно, что США не собираются договариваться с Путиным, потому что, как они считают, не о чем. Украинский политолог уверен: вероятность встречи американского и российского лидеров очень мала.

Наблюдая за ситуацией, Ковтун сделал вывод: дальше будет только хуже. Мир ждет новая холодная война, гонка вооружений. По словам эксперта, американцы и дальше будут пытаться представлять российского лидера “исчадием ада”. Политолог обратил внимание, что в США даже не говорят о возможных переговорах Путина и Байдена, этим занимаются только в России.

Ранее возможность встречи российского и американского лидеров оценила политолог Ольга Орлова. Она считает, что США выгодно сотрудничать с Россией, несмотря ни на что.



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