 

Independent – «как парижанка» — французы раскритиковали туристов за «кощунство» над круасанами

27.11.2021, 8:16, Новости дня
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Жительницу Берлина Каролин Лауффенбергер, которая в соцсетях показала, как есть круассан, «как парижанка», раскритиковали за то, что она макает круасан в кофе целиком, а не отломанный от него небольшой кусочек, пишет The Independent. Однако защитники знаменитой выпечки оказались не правы. В блоге сети французских пекарен Paul утверждается, что круассан нужно окунуть в горячий напиток, прежде чем откусить от него.


Reuters

Пользовательница Instagram Каролин Лауффенбергер, проживающая в Берлине, шокировала подписчиков, опубликовав видео, в котором показала, как есть круассан, «как парижанка», пишет The Independent. 

На видео, получившее почти 100 тыс. лайков, Лауффенбергер кусает круассан, предварительно макнув его в капучино. Однако когда снятым девушкой видео поделился блог @ParisSnobiety, мнения парижан разделились.

 

 
 

 

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Публикация от Carolin Lauffenburger (@carolinlauffenburger)

Многие подписчики признались, что возмущены тем, как туристка ест кондитерское изделие, назвав этот способ «преступным» и «кощунственным». «Однажды я видела, как американец ел так круассан в кафе Les Deux Magots, моя бабушка чуть не прослезилась», — гласит комментарий одного из подписчиков. По словам комментаторов, чтобы есть круассан, «как парижанин», нужно отломить небольшой кусочек и обмакнуть его в кофе.

Тем не менее некоторые подписчики вступились за Лауффенбергер. «Для всех тех, кто думает, что это ненормально, каждый француз так делает: мы берём булочку с шоколадом или круассан и обмакиваем их в кофе или горячий шоколад, прежде чем съесть», — заявил один из комментаторов.

В связи с этим The Independent задаётся вопросом, как правильно есть круассан. В блоге «Искусство круассана» международной сети французских пекарен Paul утверждается, что Лауффенбергер права. «Это очень французская привычка — каждый раз, перед тем как куснуть круассан, нужно ненадолго окунать его в любимый горячий напиток — мы рекомендуем кофе с молоком», — сказано в одном из постов в блоге.

Впрочем, в интервью Vogue на тему «Как завтракать, как француженка» актриса Ариана Ионеску призналась, что не макает круассаны в напиток, потому что не пьёт кофе на завтрак. «Когда ты ешь качественный круассан, он настолько хорош, что тебе даже не нужен джем или что-то ещё», — рассказала парижанка.



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