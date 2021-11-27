 

В Германии предложили запустить «Северный поток – 2» без сертификации

27.11.2021, 7:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГерманское издание Handelsblatt выступило с утверждением, что газопровод «Северный поток – 2» при определенных обстоятельствах может начать работать до завершения процесса сертификации, однако в этому случае оператору проекта придется заплатить штраф.

Источники издания указали на примеры в прошлом, когда трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, например, проекты NEL и EGL 401. По подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), в таком случае штраф составляет «не более 1 миллиона евро», приводит РИА «Новости».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

«Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство «Северного потока – 2» равняются не менее 10 миллиардов евро», – считают авторы публикации. По их мнению, такой сценарий может показаться оператору «заманчивым» с учетом высоких цен на газ. «Благодаря этому Газпром сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину», – говорится в статье. Однако, как указано в статье, BNA считает предыдущие прецеденты «несопоставимыми» с российским проектом.

Накануне сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек, кандидат на пост главы Минэкономики Германии выступил с критикой «Северного потока – 2». В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал проект «Северный поток – 2» трагедией для страны, призвав ЕС и США обеспечить энергетическую безопасность Украины.



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