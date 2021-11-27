 

Филиппов день: традиции и приметы 27 ноября

27.11.2021, 7:56, Разное
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Этот церковный праздник в народе носит названия: Филипповки, Филиппово
заговенье, Куделица и Заговенье. Чтобы узнать, какой сегодня праздник, надо обратиться к истории.

История

Этот церковный праздник посвящен
святому Филиппу, которого при рождении назвали Феофилом. Он основал
Ирапскую пустыню. В честь этого святого церковный праздник был учрежден в конце 16 столетия. Филипп был призван третьим вместе с апостолами Петром и
Андреем.

После Вознесения Господа Филипп начал заниматься проповедью в Галилее и Греции. Свои слова он сопровождал
чудесами. В его житие описаны несколько случаев того, как он воскрешал людей. Во времена правления императора Домициана его схватили и распяли
за проповеди и чудеса. Мощи Филиппа хранятся в Риме, в храме двенадцати апостолов.

Что нельзя делать 27 ноября

В этот православный праздник запрещен тяжелый физический труд,
шитье и вязание. А вот молодежи в этот день нельзя лениться. 27 ноября лучше держаться подальше от
животных. Наши предки верили, что на Филиппов день время они становятся особенно агрессивными. Нельзя в этот церковный праздник ходить в лес.

Приметы и традиции

В этот православный праздник можно объедаться. Считалось,
это пойдет на пользу здоровью. 27 ноября девушки гадали. Они брали со стола кусок говядины, клали ее под подушку и просили
во сне показать им жениха. Наши предки в этот день прикармливали домового.

  • Появился иней 27 ноября — к урожаю овса,
    а дождь знаменует хорошие всходы пшеницы.
  • На деревьях иней свидетельствует о
    скорых морозах.
  • Если на улице туман — готовьтесь к оттепели.
  • Под ногами сильно заскрипел снег — к
    стуже.
  • На небе заметно “ложное” солнце — к
    наступлению холодов.
  • Вороны закаркали на Филиппа — к
    оттепели.
  • Высокая облачность или большой снег — к
    плохой погоде в конце мая.
  • Иней проявился на деревьях — к
    похолоданию и хорошему урожаю овса.


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