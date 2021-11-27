Мнение: О «суперсекретном» снимке, проливающем на многое свет

Никуда в наше время не деться от всевидящих камер. И слава Богу! Не будь их, многое в мировой политике так бы и оставалось тайной за семью печатями для непосвящённых. А тут – один кадр, и многое в загадочной головоломке встаёт на свои места.

Вот, например, одно фото, предположительно с камеры наблюдения службы безопасности, смотреть лучше не всем. Особенно, нервным личностям из некогда братской страны.

Короче, под кат…

Американский президент Джо Байден встречался с российским визави не раз, но в этом году – уже в новом качестве. И вот одна показательная деталь этой встречи.



Фото © AFP/Getty Images.

То, что делают узнаваемые люди на заднем плане, в целом понятно. Почему и зачем – уже другой вопрос.

А персонажа в переднем ряду, с грустными глазами Наполеона покидающего встречу, где «большие парни» будут между собой решать вопросы, затрагивающие в том числе и его самого, и его страну, все узнали, несмотря на расфокусированность изображения?

Понятно теперь, откуда у некоторых событий ноги растут?

А реальная ценность того, что выливается в публичное пространство, ясна?

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