Мнение: О «суперсекретном» снимке, проливающем на многое свет
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Никуда в наше время не деться от всевидящих камер. И слава Богу! Не будь их, многое в мировой политике так бы и оставалось тайной за семью печатями для непосвящённых. А тут – один кадр, и многое в загадочной головоломке встаёт на свои места.
Вот, например, одно фото, предположительно с камеры наблюдения службы безопасности, смотреть лучше не всем. Особенно, нервным личностям из некогда братской страны.
Короче, под кат…
Американский президент Джо Байден встречался с российским визави не раз, но в этом году – уже в новом качестве. И вот одна показательная деталь этой встречи.
Фото © AFP/Getty Images.
То, что делают узнаваемые люди на заднем плане, в целом понятно. Почему и зачем – уже другой вопрос.
А персонажа в переднем ряду, с грустными глазами Наполеона покидающего встречу, где «большие парни» будут между собой решать вопросы, затрагивающие в том числе и его самого, и его страну, все узнали, несмотря на расфокусированность изображения?
Понятно теперь, откуда у некоторых событий ноги растут?
А реальная ценность того, что выливается в публичное пространство, ясна?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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