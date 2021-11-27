Началось серийное изготовление гиперзвуковых ракет «Циркон»

Реутовское НПО машиностроения приступило к выполнению контракта по серийному изготовлению новейших гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» для Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил близкий к военному ведомству источник.

«Серийное изготовление «Цирконов» уже ведется в НПО машиностроения, хотя государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, 3 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе совещаний по оборонной тематике в Сочи сообщил, что с 2022 года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России.

В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Гоиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году.

Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.

Первым штатным подводным носителем ракет «Циркон» среди АПЛ проекта 885М будет подлодка «Пермь» измененной конструкции – пятая по счету в семействе лодок этой серии. Передача субмарины флоту планируется на 2025 год.