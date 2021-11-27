Космонавты перешли с МКС в новый российский модуль «Причал»

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли переходные люки и перешли в новый российский модуль «Причал» на МКС, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров перешли в новый российский модуль Международной космической станции – «Причал», – говорится в Twitter Роскосмоса.

В пятницу вечером узловой модуль «Причал» в составе корабля «Прогресс М-УМ» причалил к стыковочному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

В прошлое воскресенье ракету-носитель «Союз-2.1б» с новым российским модулем для МКС установили на стартовый стол Байконура. В среду ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с кораблем «Прогресс М-УМ» и модулем «Причал». Полет проходил по двухсуточной схеме.

Новый модуль «Причал» позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля «Орел». Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Впервые пилотируемый корабль «Союз» должен причалить к новому узловому модулю 18 марта 2022 года.