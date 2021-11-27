Премьер Японии допустил возможность превентивного удара по базам противника

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления перед военнослужащими сухопутных сил в лагере Асака во время смотра войск заявил, что не исключает применения превентивных ударов по базам противника в качестве оборонительной меры.

«Мы будем рассматривать все варианты, необходимые для укрепления наших оборонных способностей, включая способность нанесения превентивного удара по базам противника», – приводит слова Кисиды ТАСС.

На смотре, который транслировался в прямом эфире, также присутствовал министр обороны Нобуо Киси. Глава японского правительства также затронул тему КНДР, подчеркнув, что нельзя упускать из вида продолжающееся развитие ракетных технологий Пхеньяна, включая появление у него сверхзвукового оружия. Премьер Японии также отметил, что Китай проводит усиление своего военного потенциала без должной прозрачности.

Кисида обещал сделать все необходимое для того, чтобы защитить территории, территориальные воды и воздушное пространство Японии, а также жизни японских граждан. «Это самое главное обязательство, которое на нас возложено», – подчеркнул он.

Напомним, в четверг глава российского МИД Сергей Лавров и глава МИД Японии Есимаса Хаяси в ходе телефонных переговоров обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе в направлении заключения мирного договора между странами.

Ранее в ноябре глава МИД Японии Есимаса Хаяси сообщил о желании урегулировать спор по Курилам и заключить мир с Россией. В конце сентября бывший глава МИД Японии Фумио Кисида стал главой правящей партии. 8 октября Кисида в статусе премьера Японии пообещал не заключать мирный договор с Россией без урегулирования территориального спора. 12 октября Кисида заявил о «суверенитете» Токио над Южными Курилами.

В Кремле выразили несогласие с заявлением нового премьера Японии, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией и отказаться от линии прежнего руководства, благодаря которой Москве и Токио удавалось сохранять нормальные отношения.