 

В НАТО собрались обсудить слова Зеленского о госперевороте на Украине

27.11.2021, 6:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУтверждения президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте могут стать одной из тем обсуждения на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге 30 ноября, сообщила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Комментируя высказывания Зеленского, помощник госсекретаря США отметила: «Мы как раз взаимодействуем с украинскими партнерами относительно этого. Думаю, вы знаете, что будет встреча и по Украине, и по Грузии на следующей неделе во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, и это также даст нам еще одну возможность для взаимодействия с украинскими партнерами по этому вопросу», передает ТАСС.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.

Накануне Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что РФ «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками. В сентябре Рада по инициативе Зеленского приняла закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании гражданина Украины олигархом и вести специальный реестр.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Харьковская полиция открыла восемь уголовных производств из-за нарушений в ходе избирательной кампании

17.11 / Страны БРИКС поблагодарили борющихся с коронавирусом медиков

07.04 / Синоптики рассказали о погоде в Москве

07.11 / Украина предлагает “План совместных шагов” по Донбассу в ответ на ультиматум России – Гармаш

11.08 / Штамм “Дельта” делает невозможным появление коллективного иммунитета от COVID-19 – эксперт

28.07 / Грузовой Ту-204 со сработавшим датчиком неисправности сел в Шереметьево

09.12 / МИД Украины призвал компании не принимать участия в “приватизации” винного завода “Массандра” в Крыму

02.10 / Санкции Белоруссии против ЕС будут действовать и в России

08.10 / Израиль нанес удары по территории Сирии

15.09 / “Раньше брал талантом, а сейчас голой жопой”. Актер Панин полностью голым появился в публичном месте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика