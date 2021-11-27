В НАТО собрались обсудить слова Зеленского о госперевороте на Украине

Утверждения президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте могут стать одной из тем обсуждения на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге 30 ноября, сообщила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Комментируя высказывания Зеленского, помощник госсекретаря США отметила: «Мы как раз взаимодействуем с украинскими партнерами относительно этого. Думаю, вы знаете, что будет встреча и по Украине, и по Грузии на следующей неделе во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, и это также даст нам еще одну возможность для взаимодействия с украинскими партнерами по этому вопросу», передает ТАСС.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.

Накануне Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что РФ «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками. В сентябре Рада по инициативе Зеленского приняла закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании гражданина Украины олигархом и вести специальный реестр.