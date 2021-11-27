Элегантность и удобство: что нужно учитывать, выбирая зимнюю обувь для женщин 50+

Женщины, стремящиеся выглядеть элегантно и благородно в свои 50 лет, должны правильно выбирать зимнюю обувь. Обычно в таком возрасте дамы предпочитают недешевые классические модели сапог, которые долго не выйдут из моды и будут служить несколько лет. И это абсолютно правильно – не стоит покупать однодневки.

Признаки хорошей обуви для дам 50+

Важный признак — матовая кожа. На такой обуви не так заметны заломы, как на лаковой, поэтому она выглядит более дорогой. Обувь с глянцем спустя уже несколько дней смотрится помятой, на ней видны складочки.

Сапоги с минимумом декора выглядят благородно и дорого. Они всегда современны, долго не выходят из моды. Заклепки, вышивка, шипы, перфорация и другие элементы слишком привлекают к себе внимание и делают обувь визуально более дешевой. Единичные украшения не добавляют вычурности и немного разбавляют строгость.

Следует обратить внимание и на подошву. В тренде то каблук, то тракторная подошва, то платформа. И только подошва толщиной 1 см не выходит из моды никогда. Такие сапоги, на каблуке или без него, смотрятся элегантно, лаконично и стильно.

Имеет значение и цвет обуви. Сапоги ярких оттенков выглядят дешевыми, особенно если они разноцветные. Всегда современны коричневые, белые, черные, бежевые модели, а также обувь темных цветов – зеленого, синего, бордового.

Светлые сапоги холодных оттенков смотрятся дороже, чем теплых. Последние обычно выглядят пожелтевшими.

Также при покупке сапог следует обратить внимание на следующие моменты:

Швы должны быть ровными, строчка непрерывной, нитки подобраны в тон кожи. Молния должна легко застегиваться и расстегиваться, шнурки быть прочными, пряжки и другие декоративные элементы – в меру массивными. Матерал должен быть хорошо прокрашен, иметь равномерный оттенок по всей поверхности. Необходимо внимательно осмотреть сапоги, чтобы убедиться, что на коже нет разводов, пятен, непрокрашенных участков. Также нужно проверить, не пачкается ли внутренняя поверхность, иначе носки всегда будут грязными. Для этого следует провести по подкладке влажной салфеткой.

Какой обуви женщинам 50+ лучше избегать

Не стоит приобретать сапоги и ботильоны с квадратными носами. Они слишком грубы и старомодны. Также следует отказаться от ботфортов и не покупать высокие сапоги-чулки.

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При невысоком росте лучше не носить полусапожки – они делают ноги короче.

На что обратить внимание при выборе зимней обуви

При выборе сапог нужно обратить внимание на материал верха. Лучше всего отдать предпочтение натуральным материалам – в них комфортно, потому что ноги “дышат”. При правильном уходе такая обувь прослужит от 3 до 5 лет или дольше. Универсальный варант – это натуральная кожа. Также можно рассмотреть модели из замши и нубука, но они требуют особого ухода.

Что касается утеплителя, то на зиму нужно покупать сапоги на меху – натуральном или искусственном. Облегченные варианты имеют мех только в области стопы, а голенище при этом не утепленное. Самый теплый мех – это натуральная овчина.

На зиму следует покупать сапоги с подошвой толщиной около 1 см. Ее чаще всего делают из таких материалов, как ПВХ, полиуретан, термоэлопласт. Чтобы обувь не скользила, нужно выбирать модели с достаточно гибкой и рифленой подошвой.

Для зимы лучше всего взять обувь на устойчивом каблуке высотой 4-6 см.

Советы

Обувь для зимы не должна быть тесной. Сапоги рекомендуется покупать на размер больше. Чтобы ноги не мерзли, им нужно оставить дополнительное пространство. В этом случае будет возможность надеть более толстый носок или положить стельку.

Колодка должна быть такой, чтобы нога не ехала вперед, а пятка была хорошо зафиксирована. Носок и задник у сапог должны быть жесткими.

Лучше всего иметь минимум две пары зимней обуви – более удобные для пеших прогулок и более элегантные на каблуках для работы. Важно иметь не одну пару еще и для того, чтобы чередовать сапоги или ботинки, давая им время лучше просохнуть. Так они прослужат дольше и будут хорошо выглядеть.